Rezort vnútra: Súčasné vedenie urobilo kroky na stabilizáciu polície

Bratislava 30. augusta (TASR) - Súčasné vedenie Ministerstva vnútra (MV) SR podniklo viacero konkrétnych krokov na stabilizáciu Policajného zboru (PZ) na riešenie podstavu, za ktorý je podľa MV zodpovedné predošlé vedenie. TASR o tom informoval tlačový odbor MV v reakcii na piatkové vyjadrenie opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS).



Rezort vnútra tvrdí, že najviac policajtov odišlo z polície počas predošlej vlády. "Konkrétne v roku 2020 odišlo 1473 a v roku 2021 odišlo 1385 policajtov. V minulom roku opustilo zbor 1288 policajtov, v tomto roku do konca júla sa skončil služobný pomer 768 policajtom," skonštatovali z MV.



MV pripravuje aj masívnu náborovú kampaň, ktorá má podporiť personálnu stabilizáciu v polícii. Za motivačný prvok považuje MV vyplatenie jednorazovej odmeny 500 eur policajtom v apríli tohto roka a ďalšie odmeny v júli.



"Zvyšujeme príspevok na bývanie v priemere o 200 eur každému policajtovi od 1. januára 2025. V spolupráci s odborármi sme na ministerstve vnútra našli v interných zdrojoch osem miliónov eur, na základe ktorých bude možné každému príslušníkovi PZ už tento rok v mesiacoch september až december zvýšiť každomesačne plat o 100 eur v rámci príspevku na bývanie, to znamená plus 400 eur do konca roka. Príspevky na bývanie budú priznané od 1. septembra 2024 všetkým príslušníkom PZ," ozrejmili z tlačového odboru.



Ďalším opatrením má byť náborový príspevok vo výške 5000 eur pre všetkých novoprijatých príslušníkov, ak v Policajnom zbore zotrvajú minimálne päť rokov. Stabilizačný príspevok 5000 eur by mali získať príslušníci v aktívnej službe, ktorí odslúžili aspoň 20 rokov, pod podmienkou, že v službe budú pokračovať najmenej ďalšie tri roky.



Osobný príplatok bude možné podľa MV priznať prakticky po nástupe do služby. Osobný príplatok by malo byť možné priznať do výšky 100 percent funkčného platu u príslušníkov v priamom výkone služby a do výšky 70 percent funkčného platu u príslušníkov mimo výkonu. "Toto opatrenie by malo motivovať k službe pre štát na pozíciách, ktorých obsadenie je problematické vzhľadom na konkurenčné ponuky súkromného sektora," uviedli z MV.



Rezort takisto pripravil návrh novely zákona o štátnej službe, ktorý tento týždeň schválila vláda. V prostredí PZ majú podľa neho najviac dostať policajti na základných útvaroch, kde sú najnižšie platy.



MV rovnako rieši obmenu zastaranej výpočtovej techniky či rekonštrukciu policajných staníc. Rezort pripomenul, že sa takisto podarilo vyrokovať zvýšenie rizikového príplatku všetkým vyšetrovateľom na krajských a okresných riaditeľstvách PZ.



Rezort zdôraznil, že na sociálny systém policajtov sa siahať nebude. V súvislosti s uchádzačmi o prácu v polícii sa uvažuje aj o zmene podmienok prijímacieho konania.



PS v piatok kritizovalo stav v Policajnom zbore. Hnutie tvrdí, že v polícii chýbajú tisíce policajtov a ďalší svoj odchod zvažujú. Konanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) aj celej vlády podľa nich stav len zhoršuje. PS takisto hovorí, že zdvihnutie príplatkov a valorizácia výsluhového dôchodku nie sú systémové opatrenia.