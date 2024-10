Rezort vnútra: Súčinnosť ÚPN pri zmieri s Babišom nebola dostatočná

Bratislava 23. októbra (TASR) - Súčinnosť Ústavu pamäti národa (ÚPN) nebola pri zmieri medzi Ministerstvom vnútra (MV) SR a českým expremiérom Andrejom Babišom na požadovanej úrovni, vo veci sa neobjavili žiadne nové skutočnosti. Konštatuje to rezort vnútra vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matej Neumann. Tvrdenia ÚPN o ponuke konzultácií nie sú podľa neho korektné.



"Ministerstvo vnútra muselo ÚPN opakovane dopytovať o súčinnosť. Na prvú žiadosť bola doručená len dokumentácia, ktorá neobsahovala nové relevantné skutočnosti, ktoré by neboli doteraz prezentované v spore s ÚPN," konštatuje rezort vnútra.



Na opakovaný dopyt mal podľa ministerstva ÚPN reagovať po mesiaci tak, že k žalobe zo strany Andreja Babiša sa vyjadrili len dvoma vetami. "Keďže súčinnosť ÚPN nebola na požadovanej úrovni a vo veci sa neobjavili žiadne nové skutočnosti, tak ďalšia komunikácia už neprebiehala," poznamenalo MV SR.



Vo vzťahu k povinnosti ÚPN naďalej evidovať Andreja Babiša v registračných protokoloch ŠtB ako "tajného spolupracovníka v kategórii agent" ministerstvo vnútra uvádza, že návrh súdneho zmieru bol navrhnutý Babišovými advokátmi, verifikovaný externými kanceláriami a "v konečnom dôsledku potvrdený príslušným súdom".



MV SR tento týždeň informovalo, uzavrelo zmier so žalobcom Andrejom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Uznalo, že bývalý český premiér bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" a že vedome s ŠtB nespolupracoval.



ÚPN vyhlásil, že Babiš naďalej zostáva v registračných protokoloch ŠtB uvedený ako tajný spolupracovník v kategórii agent. Podľa vlastných vyjadrení poskytol ministerstvu na jeho vlastnú žiadosť dokumenty a analýzy, ktoré dokazujú oprávnenosť evidencie Babiša ako tajného spolupracovníka ŠtB. ÚPN tvrdí, že ministerstvo vnútra tak nebolo v dôkaznej núdzi. Rezortu ponúklo aj ďalšie konzultácie, túto ponuku ministerstvo nevyužilo.



Český expremiér Babiš spoluprácu s ŠtB popiera a trvá na tom, že ho tam zaznamenali neoprávnene. "Neexistuje ani nemôže existovať jediný dôkaz, ktorý by dokazoval niečo iné, a preto som aj štyrikrát vyhral súd," uviedol pre TASR Babiš. V spore o ochranu osobnosti podal žalobu na ÚPN v roku 2012.