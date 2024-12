Rezort vnútra: Šutaj Eštok si cestu do Abú Zabí platil zo svojho

Bratislava 9. decembra (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) si víkendovú cestu do Abú Zabí platil zo svojich peňazí, hoci jej súčasťou boli aj rokovania o spolupráci. Šéf rezortu vnútra tam šiel na základe pozvania prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) Mohameda bin Sulajema. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na kritiku opozície.



"Oceňujeme, že aj predstavitelia opozície si všimli, že Matúš Šutaj Eštok venuje svoj voľný čas práci a budovaniu vzťahov, ktoré môžu byť prínosom pre našu krajinu," odkázal hovorca rezortu vnútra Matej Neumann poznamenajúc, že Slovensko potrebuje priateľské vzťahy na všetky štyri svetové strany.



Minister zároveň uistil, že ak to bude potrebné, nemá problém zaplatiť si aj v budúcnosti podobnú súkromno-pracovnú cestu.



Ministrovu cestu do Abú Zabí, na preteky Formuly 1, kritizovala v pondelok napríklad mimoparlamentná strana Demokrati. Požadujú zverejniť všetky faktúry i odpoveď na otázku, s kým každým sa tam minister stretol či prečo zavádza verejnosť prednahratými videami. Za cynické pritom považujú, keď cez sociálnu sieť odkazuje lekárom, že sa majú "uskromniť". Podľa Demokratov by mal bezodkladne skončiť vo funkcii.



"V čase, keď je rozpadnutý Policajný zbor, kolabuje zdravotníctvo a na školy už rok chodia výhražné maily, je nechutné, že minister vnútra ide na takýto výlet," skonštatoval predseda Demokratov Jaroslav Naď, ktorého by tiež podľa jeho slov zaujímalo, kto mal na starosť bezpečnosť a ochranu vzdušného priestoru krajiny, keďže v nedeľu (8. 12.) nebol na Slovensku minister obrany, vnútra i zahraničných vecí, ani ministerka hospodárstva, premiér a ani prezident.



Kritike sa nevyhla ani poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (nezaradená). Vyzvala ho na vysvetlenie "výletu" vrátane jeho financovania v čase jeho odvolávania v parlamente a riešenia výpovedí lekárov.



Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci si myslí, že Šutaj Eštok mal namiesto cesty do Abú Zabí vysvetľovať kroky vlády v súvislosti so situáciou v zdravotníctve. "To je podľa mňa absolútny prejav neúcty aj voči vláde, jeho koaličným partnerom, aj voči všetkým ľuďom, ktorým záleží na stave zdravotníctva," uviedol.



Dubéci pripomenul, že koalícia chce zákonom upravovať lobing mimovládnych neziskových organizácií, no jej minister išiel na preteky F1 za nejasných podmienok. Nepotvrdené informácie, ktoré sa k nemu dostávajú, podľa neho vyvolávajú "obrovské otázniky".