Rezort vnútra: Totožnosť zachytených migrantov sa preveruje

Bratislava 2. januára (TASR) - Hraničná a cudzinecká polícia každého zachyteného migranta zadržiava do príslušného zariadenia, kde je jeho totožnosť riadne preverená. Deklaroval to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v reakcii na výzvu strany SaS na zastavenie vydávania potvrdení o zotrvaní pre migrantov, o ktorých nevie, odkiaľ pochádzajú.



"Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia rezortu vnútra sa v súčasnosti potvrdenia o zotrvaní cudzincov vydávajú výlučne v súlade so zákonom," povedal Šutaj Eštok. Poznamenal, že zavedené opatrenia spôsobili, že nelegálna migrácia klesla prakticky na nulu.



SaS v utorok vyzvala ministerstvo vnútra, aby bezodkladne zastavilo vydávanie potvrdení o zotrvaní pre migrantov, u ktorých nemožno zistiť, odkiaľ pochádzajú. "Napriek tomu, že to bol práve Robert Fico, ktorý populisticky robil z migrantov predvolebnú tému a strašil ich nekontrolovateľným príchodom, po nástupe k moci nespravil okrem jednej smiešnej akcie na hranici s vodnými delami a koňmi absolútne nič," povedal predseda SaS Richard Sulík. Minister odkázal SaS, nech radšej rieši, ako Sulík nahradí ekonomickú škodu, ktorú spôsobil počas "hýrenia" v Dubaji.



Námestník generálneho prokurátora SR podal protest prokurátora proti príkazu riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru k postupu v súvislosti s vydávaním potvrdenia o zotrvaní štátneho príslušníka tretej krajiny na území SR. Dôvodom bol rozpor s ustanoveniami správneho poriadku a zákona o pobyte cudzincov. Hraničná a cudzinecká polícia v reakcii upozornila, že podľa daného príkazu už dlhšie obdobie nepostupuje, potvrdenia nevydáva a každého zachyteného migranta zadržiava do príslušného zariadenia.