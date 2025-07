Rezort vnútra ukončil činnosti v areáli závodu Chemko Strážske

Bratislava 14. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR ukončilo činnosti v areáli bývalého závodu Chemko Strážske. Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove spolu so Slovenskou technickou univerzitou (STU) minulý týždeň ukončili svoju činnosť naplnením filtračných zariadení unikátnym sorbentom v lokalite prameňa „Obora - Orlová“. Na jeho vývoji pracovali odborníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



„Špeciálny uhlíkatý sorbent slúži ako náplň do filtračných veží - zberných nádrží, kde filter zachytáva polychlorované bifenyly. Proces inštalácie zabezpečila Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru Humenné,“ vysvetľuje MV.



Najzásadnejším krokom bolo podľa rezortu zaistiť uloženie nebezpečného odpadu z bodového zdroja znečistenia v roku 2021. Odpad bol premiestnený do 17 ADR prepravných kontajnerov v priebehu 25 dní. Celkové množstvo uloženého odpadu dosiahlo 152 ton.



MV pripomína, že v roku 2023 bola definitívne uzavretá nefunkčná tepláreň, čím sa eliminovalo ďalšie možné riziko. Objekt bol zabezpečený osadením oceľových dverí a mreží. Zároveň bolo v roku 2023 realizovaných šesť prieskumných sond do skládky v lokalite „Prameň“, ktoré majú slúžiť na ďalšiu analýzu kontaminácie územia.



„Monitoring a kontrola zariadení bude prebiehať v pravidelných intervaloch aj naďalej,“ doplnilo MV. Od začiatku projektu v roku 2019 bolo vydaných 23 príkazov na výjazd Krízového chemického laboratória civilnej ochrany (KCHL CO) v Jasove.