Rezort vnútra uzavrel rámcovú zmluvu na osobné autá za 3,8 milióna eur

Bratislava 9. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra SR uzavrelo rámcovú zmluvu na dodávku sto osobných automobilov, ich servis a zimné sady diskov k nim v hodnote viac ako 3,8 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.



Ministerstvo na základe dohody nie je povinné kúpiť všetky vozidlá ani vyčerpať predpokladaný limit nákladov. Rezort zmluvu podpísal so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko.



O každej objednávke musia strany spísať zvlášť zmluvu. Keď tá začne platiť, ministerstvu daný počet vozidiel dodajú do 90 dní. Samotná rámcová dohoda má platnosť 12 mesiacov.