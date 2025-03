Rezort vnútra uzavrel zmluvu na 200 vozidiel za vyše 6,2 milióna eur

Bratislava 30. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra SR uzavrelo zmluvy na 200 vozidiel za vyše 6,2 milióna eur. Autá dodajú spoločnosti Škoda Auto Slovensko a Hedin Automotive Bratislava. Sto áut je typu kombi a 100 typu SUV. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy v centrálnom registri.



„Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,“ uvádza sa v zmluve so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko, ktorá dodá vozidlá SUV. Účinnosť zmluvy si strany dohodli 27. marca. Ministerstvo nákup realizovalo prostredníctvom dynamického nákupného systému a zaplatí viac ako 3,8 milióna eur.



SUV majú podľa zverejnených parametrov výkon motora 150 kilowattov. Dodávateľ na ne poskytne záruku päť rokov alebo do najazdenia 150.000 kilometrov či záruku šesť rokov na prehrdzavenie karosérie.



Firma Hedin Automotive Bratislava dodá autá typu kombi. Zmluvu rezort s dodávateľom uzavrel na základe predtým uzavretej rámcovej dohody na 275 kusov takýchto áut. Za nákup zaplatí takmer 2,4 milióna eur. Predajca dodá autá do 45 dní od začiatku účinnosti zmluvy, teda približne do polovice mája. Autá typu kombi majú výkon vyše 100 kilowattov.