Rezort vnútra: Väčšina utečencov má ukrajinskú štátnu príslušnosť

Košice 3. marca (TASR) – Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine (24. 2.) do štvrtkových 6.00 h vstúpilo na územie Slovenska z Ukrajiny 79.059 cudzích štátnych príslušníkov. O dočasné útočisko požiadalo 767 ľudí a o azyl z Ukrajiny 126 osôb. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR s tým, že žiadatelia o azyl sú ubytovaní v záchytnom tábore rezortu v Humennom. Väčšina ľudí z východných hraníc, prichádzajúcich na Slovensko, má ukrajinskú štátnu príslušnosť.



Do uplynulej polnoci malo inú než uvedenú štátnu príslušnosť 10.246 osôb. "Príslušné orgány SR vítajú záujem krajín pôvodu o repatriáciu vlastných občanov, v súčasnosti spolupracujú pri repatriáciách s Indiou, Líbyou a Marokom," uviedol pre TASR tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.



V stredu (2. 3.) z Košíc zabezpečili let do Indie. V najbližších dňoch budú podľa rezortu nasledovať ďalšie repatriačné lety do uvedených krajín. Polícia na sociálnej sieti zároveň informovala, že zo Slovenska vo štvrtok popoludní odletelo aj lietadlo so 168 utečencami z Líbye, pričom ide o prvý z repatriačných letov v rámci tejto krajiny. "MV SR aj Policajný zbor sú pripravené pomáhať krajinám pôvodu pri repatriácii vlastných občanov, konkrétna forma pomoci závisí aj od potrieb jednotlivých krajín," dodalo ministerstvo.