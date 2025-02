Rezort vnútra: Verejnosť môže hlasovať v ankete Dobrovoľní hasiči roka

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spustilo v pondelok hlasovanie v rámci ankety Dobrovoľní hasiči roka. Verejnosť si môže vybrať z nominovaných v dvoch kategóriách, zahlasovať môže do 10. marca. Víťazi budú vyhlásení na galavečere 7. mája na Bratislavskom hrade. Do ankety sa zapojilo celkovo 150 dobrovoľných hasičských zborov. Na pondelňajšej tlačovej konferencii o tom informovala prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.



"Dobrovoľné hasičstvo na Slovenku má stáročnú tradíciu. Dobrovoľní hasiči majú právo byť hrdí na svoju prácu. Často sú prví na mieste udalosti. Pomáhajú nielen pri tom, čo je potrebné uskutočniť, ale pomáhajú celej obci pri viacerých udalostiach, s ktorými obec bojuje," skonštatovala Kurilovská.



Hlasovať je možné v dvoch kategóriách, a to dobrovoľný hasičský zbor obce alebo mesta (DHZO/DHZM), kde hlavným hodnotiacim kritériom je profesionalita vykonaného zásahu a dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), kde ide o preventívnu výchovnú činnosť či spoločensky prospešnú činnosť zboru. Kritériom pri výbere zásahu bolo, aby nešlo o "bežnú rutinu", ale aby bol za ním aj nejaký príbeh. Nominované zbory v oboch kategóriách sú z celého Slovenska.



V prvej kategórii sú nominované DHZM Brezová pod Bradlom, DHZO Ivanka pri Dunaji, DHZO Jaslovské Bohunice, DHZO Lysá pod Makytou, DHZO Rastislavice, DHZO Horný Vadičov, DHZM Jelšava, DHZO Korňa, DHZO Ludrová, DHZO Novoť, DHZO Mníšek nad Hnilcom, DHZO Osturňa, DHZM Štrba, DHZO Šuňava a DHZO Turňa nad Bodvou. V druhej kategórii sú nominované DHZ Bohdanovce nad Trnavou, DHZ Čereňany, DHZ Horné Dubové, DHZ Lubina - Miškech Dedinka, DHZ Senica, DHZ Brehy, DHZ Hliník nad Hronom, DHZ Jelšava, DHZ Sielnica, DHZ Žarnovica, DHZ Bystré, DHZ Cernina, DHZ Hubošovce, DHZ Lemešany a DHZ Nálepkovo.



Verejnosť môže hlasovať do 10. marca prostredníctvom formulára na webovej stránke www.adhr.sk. Každý hlasujúci musí udeliť tri hlasy v oboch kategóriách, jeden hlas pre každú oblasť. Celkom sa udeľuje šesť hlasov. Každý môže hlasovať len jedenkrát.



Vlani zaevidovali v rámci Hasičského a záchranného zboru na linke 150 viac ako 142.680 volaní. Na zásah vyrážali hasiči každých 15 minút. Zasahovali viac ako 31.600 krát, pričom dobrovoľní hasiči vyrážali 7620-krát.