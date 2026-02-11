< sekcia Slovensko
Rezort vnútra víta prieskum k hasičským autám, súčinný bude aj HaZZ
Poslanci zaradení v parlamentnom brannobezpečnostnom výbore v stredu schválili opozičný návrh vykonať v HaZZ poslanecký prieskum pre podozrenia súvisiace s nákupom hasičských áut.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra víta poslanecký prieskum členov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a bude pri ňom plne súčinné. Rezort otvára celý proces nákupu hasičských áut kontrole. Pre TASR to v reakcii na odobrenie prieskumu výborom uviedol hovorca ministerstva Matej Neumann. Doplnil, že rezort vnútra všetky pochybnosti odmieta. Súčinnosť poslancom prisľúbil aj Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Opozícia sa z témy verejného obstarávania hasičských vozidiel snažila vytvoriť politický škandál, no jej snaha neobstála, k žiadnym podloženým dôkazom o porušení zákona či technických nedostatkoch nedošlo a ministerstvo preto odmieta všetky pochybnosti ako nepravdivé a zavádzajúce,“ uviedol Neumann. Ako doplnil, prezident HaZZ Adrián Mifkovič podľa neho už viackrát vysvetlil, že obstarané vozidlá spĺňajú zmluvné podmienky.
Súčinnosť pri prieskume prisľúbili aj hasiči. Podľa vedúcej oddelenia mediálnej komunikácie Prezídia HaZZ Ľubice Vlčkovej Laluhovej je zbor pripravený „predložiť kompletnú dokumentáciu a poskytnúť všetky potrebné informácie tak, aby bol zabezpečený transparentný a objektívny priebeh prieskumu“. HaZZ bude podľa nej pri realizácii prieskumu aktívne spolupracovať.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Kritizovala ich technický stav aj spôsob obstarania. Upozornila aj na podľa nej podozrivé praktiky zapojenej spoločnosti LRK Trading.
Ministerstvo vnútra celý čas kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 napríklad rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel. Podozrenia odmietol aj Mifkovič. Spoločnosť LRK Trading deklarovala, že vozidlá dodáva v súlade so zmluvou.
