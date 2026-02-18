< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: Vlani bolo menej mimoriadnych udalostí ako rok predtým
Najčastejším dôvodom pre vyhlásenie mimoriadnej situácie bola v roku 2025 veterná smršť, išlo o 52 prípadov.
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - V roku 2025 sa na Slovensku stalo o 129 mimoriadnych udalostí menej ako rok predtým. Bolo ich 366, najviac bolo povodní. Vyplýva to zo štatistík Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Mimoriadne udalosti si vyžiadali vyhlásenie 121 mimoriadnych situácií. Je to rovnaký počet ako v roku 2024.
„S povodňami bolo spojených 100 mimoriadnych udalostí, najviac ich bolo v mesiacoch jún, júl a november. Povodne potrápili Slovensko najčastejšie aj v roku 2024. Ďalej nasledujú v štatistikách za rok 2025 veterné smršte (53), požiare veľkého rozsahu (50), poplašné správy o nástražnom výbušnom systéme (45), úniky nebezpečných látok (28), nálezy neznámych látok (26), nedostatok pitnej vody (13), zosuvy pôdy (12), snehové kalamity a dopravné nehody veľkého rozsahu (zhodne 9 prípadov) a havarijný stav mosta/cesty (3),“ uviedol hovorca.
Osemnásť mimoriadnych udalostí zostalo v kategórii iné, išlo najmä o šírenie nákazlivej choroby zvierat, útok nožom, ohrozenie stavbou či zhoršenie kvality vody.
Takmer polovica (158) všetkých udalostí sa stala v Prešovskom kraji. Ten bol najviac sužovaný aj v roku 2024 a 2023. „Nasledujú Banskobystrický a Košický kraj (zhodne 39 prípadov), Bratislavský kraj (38), Trnavský kraj (33), Trenčiansky kraj (16) a Žilinský kraj (14). Najmenej mimoriadnych udalostí sme zaznamenali v Nitrianskom kraji (7),“ priblížil Neumann.
Najčastejším dôvodom pre vyhlásenie mimoriadnej situácie bola v roku 2025 veterná smršť, išlo o 52 prípadov. Na celom území Slovenska tiež od 25. marca do 19. novembra platila mimoriadna situácia pre šírenie slintačky a krívačky. „Aktuálne pre celé územie Slovenska pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z dôvodu vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorá bola vyhlásená ešte v roku 2022,“ doplnil hovorca.
