Rezort vnútra vníma snahu o poslanecký prieskum ako politický trik
SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel. Upozorňuje na pochybnosti o transparentnosti tendra, technickej kvalite vozidiel aj o ich skutočnej hodnote.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia opozičných strán SaS a Hnutia Slovensko v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel. MV ich označilo za nepravdivé a zavádzajúce. Deklaruje, že nákup je zákonný a tvrdí, že opozícia sa ho snaží spochybniť a účelovo politicky útočiť na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), na čo podľa rezortu nemá vecné ani faktické dôkazy. Snahu o poslanecký prieskum vníma MV ako ďalší účelový politický trik. V stanovisku to uviedol hovorca MV Matej Neumann.
„Po dnešných tlačových konferenciách Hnutia Slovensko a SaS prezident Hasičského a záchranného zboru priamo na mieste poslancom ukázal dodané vozidlá a vysvetlil všetky technické a odborné otázky. Poslanci si osobne prezreli vozidlá a mohli skontrolovať ich kvalitu. Všetky pochybnosti, ktoré zazneli na tlačovkách, boli jednoznačne zodpovedané a vyvrátené,“ vyhlásil hovorca rezortu vnútra. „Preto avizovaný poslanecký prieskum nevnímame ako snahu o objektívne preverenie, ale ako ďalší účelový politický trik a mediálne divadlo, ktoré nemá nič spoločné s faktami ani zákonnosťou obstarávania,“ zdôraznil Neumann.
Opozícia okrem iného poukázala na to, že v pôvodnej rámcovej zmluve sa hovorilo o dodaní nových a nepoužitých vozidiel, no v dodatku zmienka o nových vozidlách vypadla. SaS i Hnutie Slovensko tvrdia, že podľa dostupných tzv. VIN čísel má ísť o modely, ktoré sa prestali vyrábať v roku 2020. „Pýtame sa, či ide o skladové alebo staršie vozidlá a či práve toto nie je dôvod, prečo majú hasiči po celom Slovensku vážne technické problémy s touto technikou,“ vyhlásil exminister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí).
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident HaZZ. „Všetko, čo sme si objednali, je tam namontované, každú položku, ktorú máte zverejnenú v zmluve a jej špecifikáciu,“ povedal Mifkovič s tým, že nemá problém priamo vo vozidlách ukázať všetky špecifikácie. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaruje, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel.
Šéf hasičov takisto zdôraznil, že vozidlo bolo obstarané a používané v súlade s platnou legislatívou a všetkými internými predpismi. „Neexistuje žiadny dôvod na pochybnosti ani špekulácie. Všetky informácie o tomto vozidle sú dohľadateľné a transparentné,“ uviedol Mifkovič v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová. Informoval, že zatiaľ bolo dodaných a prevzatých 29 kusov vozidiel AHZS 1B Scania. Rozdistribuovali ich na krajské riaditeľstvá HaZZ a sú podľa neho spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách a určené na plnenie úloh HaZZ. Mifkovič ubezpečil, že dodávky uvedených vozidiel prebiehajú v súlade so schváleným harmonogramom. „Naším cieľom je transparentnosť a dôvera verejnosti. Aj preto považujeme za dôležité tieto pochybnosti jednoznačne vyvrátiť,“ uzavrel.
