Rezort vnútra vnútra plánuje predstaviť návrh zákona o obecnej polícii
Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe aj v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje predložiť novú legislatívu upravujúcu pôsobenie obecných polícií do medzirezortného pripomienkového konania v nasledujúcich týždňoch. Národná rada SR by o nej mohla začať rokovať na jar 2026. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Pôvodne plánovalo ministerstvo návrh zverejniť ešte v júli.
„Ministerstvo vnútra SR spolu s Policajným zborom vníma potrebu posilnenia kompetencií a postavenia obecných polícií s cieľom zvýšiť bezpečnosť v obciach a mestách. Odbor dohľadu nad činnosťou obecných polícií pripravil návrh nového zákona, ktorý podporí rozvoj obecnej polície a stabilizuje jej postavenie v systéme verejnej bezpečnosti,“ uviedol Neumann.
Ministerstvo vnútra vo februári avizovalo, že v lete predloží nové znenie zákona o obecnej polícii. Nanovo ním na základe aplikačnej praxe upraví fungovanie zborov. Legislatívne chce vymedziť použitie donucovacích prostriedkov aj strelných zbraní a zadefinuje všeobecné i konkrétne oprávnenia mestských a obecných policajtov.
