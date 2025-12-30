< sekcia Slovensko
Rezort vnútra ide do nového roka s rozsiahlymi legislatívnymi zmenami
Špeciálnu oblasť aktivít tvorí pomerne široký balík samosprávnej legislatívy.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR príde v budúcom roku s viacerými zmenami v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany, ale aj vo vzťahu k samospráve. Každá bola trpezlivo komunikovaná na úrovni štátnej správy aj s komunálnymi lídrami. Mnohé zo zmien boli skloňované aj na okrúhlych stoloch, ktoré rezort organizuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom Kancelárie Národnej rady SR. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie MV SR.
Nový manažment krízového riadenia si podľa MV vyžiada novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, zákona o organizácii miestnej štátnej správy, zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu aj zákona o integrovanom záchrannom systéme. Formuláciu tohto legislatívneho balíka sprevádzali konzultácie s expertmi, reprezentáciou vybraných univerzít, so samosprávami aj s ministerstvami, ktorých kompetencie sa dotýkajú krízového riadenia a civilnej ochrany.
Špeciálnu oblasť aktivít tvorí pomerne široký balík samosprávnej legislatívy. „Máme všetko nachystané na to, aby sme mohli vstúpiť do legislatívneho procesu s cieľom harmonizácie samosprávnej legislatívy. Inými slovami, čo platí pre mestá a obce, malo by platiť aj v prostredí samosprávnych krajov. Okrem toho novela zákona o obecnom zriadení bude reflektovať na najvýraznejšie problémy z aplikačnej praxe. Musíme to urobiť čo najskôr, aby nové parametre platili pre nové volebné obdobie samospráv,“ povedal štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
Ministerstvo zároveň finišuje so samostatným zákonom o hlavných kontrolóroch. Ich pôsobnosť bola doposiaľ upravená v dvoch iných zákonoch, avšak nedostatočne reaguje na takú významnú oblasť, akou je činnosť hlavného kontrolóra.
V gescii štátneho tajomníka je aj novela zákona o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, novela zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR či zákony o štátnom občianstve a štátnych symboloch.
V legislatívnom procese má aktuálne rezort aj ďalšie zákony, ako napríklad novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení, novelu zákona o obecnej polícii či novelu zákona o priestupkoch.
„V nadchádzajúcom roku budeme mať na stole tiež zákon o lobingu a širokú volebnú legislatívu. Bude to pomerne náročné obdobie, pretože kvalitná legislatíva si vyžaduje nielen diskusiu, ale aj vecné argumenty a preukázateľné pozitívne zmeny. Aj preto budeme pokračovať v organizovaní okrúhlych stolov a v participácii, ktoré sa nám počas tohto roka osvedčili,“ dodal Kaliňák.
