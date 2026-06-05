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Rezort vnútra vyčlenil na odmeny zamestnancom 5,25 milióna eur

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Na snímke minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) Foto: TASR - Dano Veselský

Ministerstvo vnútra je najväčším rezortom s nesmierne širokými kompetenciami a povinnosťami.

Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra vyčlenilo na odmeny svojim zamestnancom pri príležitosti obdobia letných dovoleniek 5,25 milióna eur. Odmeny dostanú hasiči, policajti, horskí záchranári i civilní zamestnanci za kvalitné plnenie pracovných povinností. TASR o tom informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.

„Ministerstvo vnútra je najväčším rezortom s nesmierne širokými kompetenciami a povinnosťami. Uvedomujeme si zodpovednosť voči tisíckam ľudí, ktorí sa denne starajú o bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov našej krajiny a o jej fungovanie v ďalších oblastiach,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
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