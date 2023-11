Rezort vnútra: Výdavky na COVID-19 by mali samosprávam preplatiť

Bratislava 25. novembra (TASR) - Štát by mal samosprávam preplatiť spolu 518.245 eur za výdavky súvisiace s ochranou obyvateľstva počas mimoriadnej situácie pre ochorenie COVID-19. "Predkladaným materiálom bude zabezpečené finančné krytie všetkých overených výdavkov miestnych samospráv," uvádza sa v návrhu na úhradu, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Vláda dosiaľ uvoľnila finančné prostriedky za vykonané záchranné práce, respektíve úlohy a opatrenia civilnej ochrany v dvoch etapách. Najprv uvoľnila 7,8 milióna eur a neskôr 2,4 milióna eur.



Samosprávy mohli požiadať o preplatenie osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných a hygienických potrieb, služieb či spotrebného materiálu.



Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa pre šírenie COVID-19 trvala od marca 2020 do septembra 2023.