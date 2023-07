Rezort vnútra vyhlásil dotačnú výzvu pre znevýhodnených

Bratislava 22. júla (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR vyhlásilo novú dotačnú výzvu pre projekty, zamerané na fyzickú debarierizáciu a podporu prístupnosti kultúry a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím. Oprávnení žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať do 11. augusta.



"Príspevok je možné využiť napríklad na bezbariérové vstupy, bezbariérové plošiny a výťahy, bezbariérové hygienické zariadenia, vodiace hmatové línie, orientačné nápisy v Braillovom písme," priblížilo MK. Rezort alokoval 100.000 eur, použil pritom nevyčerpané prostriedky z prvej vyhlásenej výzvy. Maximálna výške príspevku pre jeden projekt je 30.000 eur. "Povinná výška spolufinancovania je 20 percent," dodáva ministerstvo.



Žiadosti posúdi hodnotiaca komisia, rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie vydá ministerstvo do konca septembra.



Výzva je súčasťou programu Kultúra znevýhodnených skupín, ktorého cieľom je uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre, podporovať rozvoj ich kultúrnych práv - odstraňovať fyzické, mentálne a informačné bariéry.