Rezort vnútra vyhlásil obstarávanie na košele pre policajtov a hasičov

Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na košele pre policajtov a hasičov. Hodnotu zákazky predpokladá na vyše 2,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Košele sú určené pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na nosenie počas celého roka k reprezentačnej rovnošate," priblížilo ministerstvo. Podľa dokumentov zverejnených na elektronickej tabuli by chcelo ministerstvo zakúpiť asi 98.000 košieľ rôzneho druhu pre policajtov a asi 15.000 pre hasičov. S víťazom súťaže uzavrie rámcovú dohodu.



Ponuky možno predkladať do 16. marca.