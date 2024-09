Rezort vnútra výmenu pridelených zelených tabuliek s EČV nepripravuje

Bratislava 7. septembra (TASR) - Povinnú výmenu už pridelených zelených tabuliek s evidenčným číslom vozidla (EČV) Ministerstvo vnútra (MV) SR nepripravuje. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann. Majitelia hybridných vozidiel so zelenou tabuľkou ju teda nebudú musieť vrátiť.



Zelené tabuľky budú po zmene cestného zákona z dielne ministerstva vnútra dostávať už len bezemisné vozidlá, teda autá s čisto elektrickým alebo vodíkovým pohonom. "Zelené tabuľky EČV pre hybridné alebo plug-in hybridné vozidlá už nebude možné prideľovať," vyhlásil Neumann.



Hovorca dodal, že takáto úprava bola do návrhu novely zákona o cestnej premávke zapracovaná na základe Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.