Rezort vnútra vyplatí obciam príspevky za ubytovanie odídencov

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatí obciam na príspevky za ubytovanie odídencov za február a marec vyše 2,4 milióna eur. Platby by sa mali uskutočniť v sobotu. "Žiadosti o refundáciu ubytovania sme dostali od viac ako 1100 obcí a miest. O príspevok za ubytovanie žiadalo 6389 ubytovateľov pre 23.445 ubytovaných odídencov," uviedol pre TASR tlačový odbor MV SR.



Najviac poskytovateľov ubytovania bolo podľa údajov ministerstva v Bratislavskom kraji (1742), nasleduje Prešovský (842), Košický (831) a Žilinský kraj (719). "V týchto krajoch bolo aj najviac ubytovaných," dodal rezort. Najviac ubytovaných zaevidovali v Bratislavskom kraji (5454), najmenej v Banskobystrickom (1997).



Na príspevok za ubytovanie odídenca majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú odídencom ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia. Môže ísť o vlastníkov bytov a rodinných domov, ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie, ak ide o nepodnikateľské subjekty, ale aj obce a vyššie územné celky v prípade, že ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej či príspevkovej organizácie.



Výška príspevku je sedem eur za jednu noc ubytovania odídenca, teda osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska, za osoby mladšie ako 15 rokov je polovičný.



Obci treba vždy do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca predložiť výkaz o počte nocí, v ktorých majiteľ nehnuteľnosti skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Obec spracuje výkazy do jednotného prehľadu, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Ministerstvo by malo poukázať obci príslušnú sumu po verifikácii a spracovaní prijatých údajov vždy do konca kalendárneho mesiaca. Na vyplatenie prenajímateľom má obec päť pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.