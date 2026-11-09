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Rezort vnútra vyradil z evidencie vyše 288.000 nepoistených vozidiel
Rezort od augusta zaslal držiteľom a vlastníkom dotknutých vozidiel viac ako 280.000 upozornení na hroziace vyradenie.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR hromadne trvalo vyradilo z evidencie 288.588 vozidiel, ktoré nemali platné povinné zmluvné poistenie (PZP) viac ako dva roky. Ukončilo tým prvú etapu zavádzania nových pravidiel kontroly poistenia motorových vozidiel. Vyradenie sa uskutočnilo z úradnej moci, bez poplatkov či pokút pre dotknutých občanov. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie MV SR.
Rezort od augusta zaslal držiteľom a vlastníkom dotknutých vozidiel viac ako 280.000 upozornení na hroziace vyradenie. Mali tak možnosť uzatvoriť poistenie alebo vyriešiť stav vozidla v evidencii. Ministerstvo ich bude následne informovať aj o samotnom vyradení.
„Hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel, ktoré predstavuje najväčšie vyčistenie databázy vozidiel po viac ako 20 rokoch, bolo nevyhnutným predpokladom pre zavedenie nového systému kontroly PZP,“ uviedlo ministerstvo. Od 1. októbra funguje automatizovaná kontrola platnosti poistenia, ktorú dopĺňajú kontroly na staniciach technickej a emisnej kontroly či policajné cestné kontroly. Rozhodujúce sú pritom údaje v informačnom systéme MV SR, ktoré vychádzajú z údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že na vyradenom vozidle je zakázané jazdiť, keďže stratilo schválenú technickú spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke. „Za používanie takéhoto vozidla na cestách hrozí pokuta, zadržanie vodičského preukazu a uloženie zákazu činnosti,“ priblížil rezort.
V prípade vyradených vozidiel do 3,5 tony, ktoré majú občania fyzicky k dispozícii, ministerstvo uvádza povinnosť odovzdať ich autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Ten prevezme aj neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom a vydá potvrdenie o prevzatí vozidla. Vozidlá nad 3,5 tony tejto povinnosti nepodliehajú, ich doklady a tabuľky však treba odovzdať na dopravnom inšpektoráte.
Rezort poukázal aj na dlhodobo vysoký podiel nepoistených vozidiel na Slovensku, ktorý bol podľa neho takmer šesťnásobne vyšší ako v okolitých krajinách. Nové pravidlá majú prispieť k spravodlivejším podmienkam pre motoristov a účinnejšiemu vymáhaniu povinnosti mať uzatvorené PZP.
Platnosť poistenia si môžu občania overiť na portáli nepoistenevozidlo.sk. Dostupné sú tam aj informácie o nových pravidlách, odporúčania pre rôzne situácie a kontakty na call centrá MV SR a Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
Rezort od augusta zaslal držiteľom a vlastníkom dotknutých vozidiel viac ako 280.000 upozornení na hroziace vyradenie. Mali tak možnosť uzatvoriť poistenie alebo vyriešiť stav vozidla v evidencii. Ministerstvo ich bude následne informovať aj o samotnom vyradení.
„Hromadné vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel, ktoré predstavuje najväčšie vyčistenie databázy vozidiel po viac ako 20 rokoch, bolo nevyhnutným predpokladom pre zavedenie nového systému kontroly PZP,“ uviedlo ministerstvo. Od 1. októbra funguje automatizovaná kontrola platnosti poistenia, ktorú dopĺňajú kontroly na staniciach technickej a emisnej kontroly či policajné cestné kontroly. Rozhodujúce sú pritom údaje v informačnom systéme MV SR, ktoré vychádzajú z údajov Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
Ministerstvo zároveň upozornilo, že na vyradenom vozidle je zakázané jazdiť, keďže stratilo schválenú technickú spôsobilosť na prevádzku v cestnej premávke. „Za používanie takéhoto vozidla na cestách hrozí pokuta, zadržanie vodičského preukazu a uloženie zákazu činnosti,“ priblížil rezort.
V prípade vyradených vozidiel do 3,5 tony, ktoré majú občania fyzicky k dispozícii, ministerstvo uvádza povinnosť odovzdať ich autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Ten prevezme aj neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom a vydá potvrdenie o prevzatí vozidla. Vozidlá nad 3,5 tony tejto povinnosti nepodliehajú, ich doklady a tabuľky však treba odovzdať na dopravnom inšpektoráte.
Rezort poukázal aj na dlhodobo vysoký podiel nepoistených vozidiel na Slovensku, ktorý bol podľa neho takmer šesťnásobne vyšší ako v okolitých krajinách. Nové pravidlá majú prispieť k spravodlivejším podmienkam pre motoristov a účinnejšiemu vymáhaniu povinnosti mať uzatvorené PZP.
Platnosť poistenia si môžu občania overiť na portáli nepoistenevozidlo.sk. Dostupné sú tam aj informácie o nových pravidlách, odporúčania pre rôzne situácie a kontakty na call centrá MV SR a Slovenskej kancelárie poisťovateľov.