Rezort vnútra: Z polície od začiatku roka 2024 odišlo 1165 policajtov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Z Policajného zboru (PZ) odišlo od začiatku roka 2024 do konca septembra 1165 policajtov. Do služobného pomeru ich prijali 599. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo vnútra (MV) SR na základe infožiadosti.



Percentuálne najviac policajtov chýba na západe Slovenska. "Najvyššia percentuálna neobsadenosť tabuľkových miest je k 1. októbru 2024 v rámci Krajského riaditeľstva PZ v Trnave (19,48 percenta), v Trenčíne (17,97 percenta) a v Bratislave (17,95 percenta)," uviedol rezort.



Z dát vyplýva aj to, že na začiatku októbra bolo z celkového počtu 22.601 tabuľkových miest policajtov neobsadených 3532. Od začiatku roka tento počet vzrástol o 575 neobsadených miest.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa snažil Policajný zbor stabilizovať zavedením motivačných príplatkov. Opozícia tvrdí, že tento spôsob stabilizácie nefunguje. Minister zároveň deklaroval, že na stabilizácii situácie pracuje a s policajtmi komunikuje. Verí, že nie všetci policajti, ktorí požiadali o odchod do civilu, zo zboru aj odídu.