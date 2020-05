Rezort vnútra zaevidoval počas soboty rekordný záujem o eKaranténu

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo vnútra SR zaevidovalo počas soboty (30. 5.) rekordný záujem o aplikáciu eKaranténa. Možnosť ísť do domácej karantény využilo 1268 ľudí. Aplikácia aktuálne funguje na 12 hraničných priechodoch. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva Barbara Túrosová.



"K nedeľnému poludniu využíva mobilnú aplikáciu viac ako 5400 ľudí. Od štvrtka (28. 5.) je aplikácia dostupná aj na App Store pre iPhone," spresnila. Bezpečnostná situácia je podľa jej slov stabilná, výkon služby na hraničných priechodoch je bezproblémový.



Testovaciu prevádzku tzv. smart či inteligentnej karantény štát spustil 23. mája večer na hraničnom priechode Petržalka-Berg. Repatrianti môžu aplikáciu eKaranténa aktuálne využívať na smartfónoch s Androidom a aj na iPhonoch. Občania vracajúci sa na Slovensko zo zahraničia, ktorí chcú povinnú izoláciu stráviť v domácom prostredí pod dohľadom takzvanej smart karantény, sa majú na to podľa rezortu vnútra pripraviť už pred cestou k hraničnému priechodu so SR a nie až priamo na hraniciach. Musia si stiahnuť aplikáciu, ale tiež prejsť procesom registrácie a aktivácie.



Na prechod štátnou hranicou treba okrem toho aj čestné vyhlásenie a súhlas s podrobením sa nariadenej izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie. Oba dokumenty je možné stiahnuť na webovej stránke korona.gov.sk/ekarantena. Na hraničný priechod ich treba priniesť vytlačené a podpísané.