Zákon o azyle by mohol skončiť, informuje rezort vnútra
Rezort ho chce nahradiť novým zákonom.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Zákon o azyle by mohol nahradiť nový zákon o medzinárodnej ochrane. Pracoval by s novou terminológiou a zaviedol by inštitút azylu na hraniciach či možnosť obmedziť slobodu pohybu žiadateľa o takýto azyl. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rezort chce takto reflektovať požiadavky vyplývajúce z prijatia Reformy azylovej a migračnej politiky, ktorú minulý rok prijala Európska únia.
„Popri medzinárodnej ochrane návrh upravuje aj národný status, ktorým sa rozumie udelenie azylu na účel zlúčenia rodiny, udelenie doplnkovej ochrany na účel zlúčenia rodiny alebo udelenie azylu z humanitných dôvodov,“ uviedol rezort vnútra v návrhu.
Ministerstvo by chcelo zaviesť i inštitút konania o azyle na hraniciach. Na to potrebovalo systémovo nastaviť spoluprácu medzi správnymi orgánmi a súdmi. Konanie o azyle na hraniciach sa totiž musí zrealizovať v lehote do 12 týždňov od zaregistrovania žiadosti. Vo výnimočných prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť na 16 týždňov. Lehoty musia zahŕňať aj prípadné odvolacie konanie.
V prípade, že by nová legislatívna úprava začala platiť, umožnila by tiež obmedziť slobodu pohybu žiadateľov o azyl na hraniciach. „Zavádza inštitút bezplatného právneho poradenstva, na ktoré budú mať žiadatelia nárok už počas správneho konania, a tiež povinnosť vyhotovovať zvukové záznamy z pohovoru so žiadateľom,“ priblížil v návrhu predkladateľ.
Ministerstvo plánuje návrhom znovelizovať aj ďalšie právne predpisy. Medzi nimi napríklad zákon o pobyte cudzincov, Správny súdny poriadok, Trestný zákon alebo Trestný poriadok. Predpokladá, že právna úprava by mohla nadobudnúť účinnosť 12. júna 2026.
