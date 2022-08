Rezort vnútra zaregistroval Stranu obcí a miest – SOM Slovensko

Bratislava 10. augusta (TASR) – Ministerstvo vnútra (MV) SR zaregistrovalo novú Stranu obcí a miest – SOM Slovensko. Stalo sa tak v stredu. Vyplýva to z registra politických strán a politických hnutí, zverejnenom na webovej stránke rezortu vnútra. Ambíciou strany, ktorá vznikla pred tohtoročnými jesennými komunálnymi voľbami, je mať celoslovenskú pôsobnosť.



Cieľom strany je priniesť z regiónov do politiky šikovných a skúsených ľudí, ktorí majú záujem pomáhať pri rozvoji miest a obcí. Pripojiť sa môže každý, kto má ambíciu a chuť zmeniť okolie, mesto či obec k lepšiemu, pričom sa nechce uchádzať o podporu žiadnej z politických strán ani zbierať podpisy ako nezávislý kandidát. Jej prípravný výbor oslovuje starostov a primátorov naprieč celým Slovenskom.



V prípravnom výbore je okrem splnomocnenca a starostu bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpu aj starosta Lamača Lukáš Baňacký, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, starosta Dúbravky Martin Zaťovič, starosta Podunajských Biskupíc Zoltán Pék a primátor Stupavy Peter Novisedlák.



Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.