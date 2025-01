Rezort vnútra zatiaľ nemá dodávateľa systému SK-Alert

Bratislava 19. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zatiaľ dodávateľa systému SK-Alert, predtým známeho aj ako Reverse 112, nemá. Rezort aktuálne finalizuje verejné obstarávanie. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol hovorca rezortu Matej Neumann.



"Uviesť systém do testovacej prevádzky bude možné po úspešnom verejnom obstarávaní, podpise zmluvy a vyhotovení diela. O uvedených míľnikoch budeme informovať formou tlačovej správy," uviedol Neumann.



Ministerstvo v minulom roku pre TASR uviedlo, že verejné obstarávanie chce spustiť ešte do konca septembra 2024. Testovaciu fázu pôvodne plánovalo spustiť na prelome rokov 2024 a 2025.



SK-Alert je doplnkovým varovným systémom. Ministerstvo ním neplánuje nahradiť dnes používané spôsoby varovania obyvateľstva. Rezort ho chcel pôvodne spustiť na začiatku leta 2022. Predpokladané náklady na projekt sú približne 3,2 milióna eur, z čoho viac ako 95 percent bude hradených z európskych finančných prostriedkov.