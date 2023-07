Rezort vnútra: Zatiaľ nie je potrebné vyslať na Rodos vládny špeciál

Bratislava 23. júla (TASR) - Situácia v súvislosti s požiarom na gréckom ostrove Rodos si zatiaľ nevyžaduje vyslanie vládneho špeciálu. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová.



Predseda vlády a poverený minister vnútra Ľudovít Ódor je v intenzívnom kontakte s rezortom diplomacie. "Situáciu pozorne sledujú a koordinujú s cestovnými kanceláriami. Ak si to situácia vyžiada, sme pripravení okamžite vyslať na Rodos vládny špeciál," priblížila Eliášová.



"Môžeme potvrdiť, že aktuálne sú k dispozícii komerčné letecké spojenia pre návrat občanov do SR. Použitie vládneho leteckého špeciálu je možné, no aktuálne sa nejaví ako potrebné," povedal hovorca rezortu diplomacie Matúš Dávid. Ministerstvo zahraničných vecí zostáva v kontakte s cestovnými kanceláriami, ktorých klienti sú na Rodose a potrebujú sa vrátiť na Slovensko. Podporuje tieto aktivity a zároveň je súčinné, napríklad pri strate dokladov či iných udalostí, kde vie pomôcť slovenské veľvyslanectvo v Aténach.



Na gréckom ostrove Rodos bojujú s lesným požiarom, ktorý sa z centrálnej časti ostrova rozšíril aj k dovolenkovým letoviskám. Grécke záchranné zložky evakuovali z požiarom zasiahnutých oblastí ostrova aj občanov SR. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na Rodose. Situáciu rieši aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr.