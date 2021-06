Rezort vnútra: Záujem o cestovné pasy sa po uvoľnení opatrení zvýšil

Bratislava 14. júna (TASR) - Záujem o nové cestovné doklady sa po uvoľnení opatrení na hraniciach s možnosťou vycestovať do zahraničia zvýšil. Počas mája a júna tohto roka stúpli počty žiadostí o nový cestovný pas v tisíckach. TASR o tom informovala Lucia Hurajtová z Kancelárie ministra vnútra SR.



"Uplynulý týždeň, 9. júna, padol šesťročný rekord v počte vydaných expresných pasov. V tento deň ich vydali expresnou formou, teda do dvoch dní, v počte kusov 750," priblížila Hurajtová.



Od 11. mája do 11. júna vydala polícia najviac pasov 9. júna (5318 kusov) a 2. júna (4228 kusov). Najmenej cestovných dokladov vydali počas posledného mesiaca 13. mája, a to v počte 1514 kusov.



"Na porovnanie, v máji 2020 sa vydalo 8709 pasov, o rok neskôr v máji 2021 – 39927," dodala Hurajtová.