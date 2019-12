Rezort vnútra zverejnil kandidačné listiny politických strán a hnutí

Prečítajte si aj: Zoznamy kandidátov 2020

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v utorok zverejnilo kandidačné listiny politických subjektov do nadchádzajúcich parlamentných volieb. Pre verejnosť sú prístupné na stránke rezortu vnútra.Do budúcoročných parlamentných volieb sa chce zapojiť 25 politických strán, hnutí a koalícií. Ich počet sa môže ešte znížiť, ak sa niektorá z nich rozhodne vzdať sa.Politické subjekty museli odovzdať kandidačné listiny do 1. decembra 2019 do polnoci. S kandidátkou odovzdali aj volebnú kauciu 17.000 eur. Vráti sa tým stranám, ktoré dostanú vo voľbách aspoň dve percentá hlasov.Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Oficiálna volebná kampaň sa začala 5. novembra. Politické subjekty môžu na ňu minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí volebným moratóriom, teda 48 hodín pred dňom konania sa volieb.