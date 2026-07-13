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Rezort vnútra:Kandidáti by nemali zabúdať na finančné limity v kampani
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň sa môžu použiť len finančné prostriedky vedené na tzv. transparentnom, teda osobitnom platobnom účte vedenom v banke.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku (VÚC) by nemali zabúdať na finančné limity, ktoré majú stanovené v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb, teda od 26. decembra 2025. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Spojené voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. „Zákon neumožňuje viesť platenú kampaň tretím stranám,“ zdôraznilo MV.
Kandidát na funkciu predsedu VÚC a na post primátora Bratislavy a Košíc môže na svoju kampaň minúť maximálne 250.000 eur. Finančný limit pre kandidátov na primátora či starostu sa odvíja od počtu obyvateľov. Limity sú od 2000 eur do 100.000 eur. Sumy sú vrátane DPH. Financovanie kampane určuje zákon o volebnej kampani.
Nezávislí kandidáti na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, respektíve mestského alebo miestneho zastupiteľstva nemajú limit nákladov na kampaň. Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných spojených samosprávnych volieb minúť najviac 1,5 milióna eur.
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň sa môžu použiť len finančné prostriedky vedené na tzv. transparentnom, teda osobitnom platobnom účte vedenom v banke. Táto povinnosť sa podľa MV týka politických strán a kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja a tiež kandidátov na primátora mesta, starostu obce a starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5000. Predmety volebnej kampane musia obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil 23. júna predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Volebnú kampaň môžu viesť iba kandidujúce politické strany a hnutia, kandidáti uvedení na kandidátnych listinách politických strán a nezávislí kandidáti. „Zákon neumožňuje viesť platenú kampaň tretím stranám,“ zdôraznilo MV.
Kandidát na funkciu predsedu VÚC a na post primátora Bratislavy a Košíc môže na svoju kampaň minúť maximálne 250.000 eur. Finančný limit pre kandidátov na primátora či starostu sa odvíja od počtu obyvateľov. Limity sú od 2000 eur do 100.000 eur. Sumy sú vrátane DPH. Financovanie kampane určuje zákon o volebnej kampani.
Nezávislí kandidáti na funkciu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja, poslanca obecného zastupiteľstva, respektíve mestského alebo miestneho zastupiteľstva nemajú limit nákladov na kampaň. Politická strana môže na volebnú kampaň do jesenných spojených samosprávnych volieb minúť najviac 1,5 milióna eur.
Na úhradu nákladov na volebnú kampaň sa môžu použiť len finančné prostriedky vedené na tzv. transparentnom, teda osobitnom platobnom účte vedenom v banke. Táto povinnosť sa podľa MV týka politických strán a kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja a tiež kandidátov na primátora mesta, starostu obce a starostu mestskej časti s počtom obyvateľov nad 5000. Predmety volebnej kampane musia obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil 23. júna predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).