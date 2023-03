Rezort vnútra:Minister neporušil zákon pri utajovaných skutočnostiach

Bratislava 29. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia o neoprávnenej manipulácii s utajovanými skutočnosťami zo strany šéfa rezortu Romana Mikulca. Hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová to uviedla v reakcii na stredajšie vyjadrenia predsedu parlamentného osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Martina Beluského z ĽSNS.



"Minister vnútra zákon neporušil a uvedené výhrady sme Národnému bezpečnostnému úradu aj pripomienkovali. V prípade, že bude NBÚ trvať na tom, aby minister prešiel previerkami, šéf rezortu vnútra s tým nemá žiadny problém," skonštatovala hovorkyňa. Ako pripomenula, minister vnútra má zo zákona možnosť sa o veciach v režime prísne tajné oboznamovať. Ide podľa nej o rovinu právneho výkladu a uchopenia uhlu pohľadu, či je do toho zahrnuté aj nahliadanie do dokumentov zo zahraničia.



Ministerstvo vnútra poznamenalo, že oprávnené osoby s osobitným postavením, ktorých by sa mali predmetné pravidlá týkať a ktoré by podľa výkladu poslanca mali mať ďalšie previerky, sú napríklad prezident, poslanec Národnej rady SR, člen vlády či sudca.



Mikulec mal podľa Beluského porušiť zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. Odvolával sa na zistenia prezentované na mimoriadnom zasadnutí výboru od riaditeľa NBÚ Romana Konečného. Úrad podľa slov poslanca zistil 29 porušení zákona. V tejto súvislosti požiadal predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (SaS) o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú vyzýva, aby zvážila ponechanie dočasne povereného ministra vnútra Mikulca vo funkcii.