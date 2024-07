Rezort vnútra:O vrátenie pasu požiadalo 1329 ľudí, získalo ho len 1303

Bratislava 6. júla (TASR) - O vrátenie slovenského občianstva požiadalo doteraz (od 1. februára 2015 do 3. júla 2024) na základe výnimky 1329 ľudí. Slovenský pas už získalo späť 1303 žiadateľov, ďalšie žiadosti Ministerstvo vnútra (MV) SR vybavuje. Pre TASR to uviedol tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



Slovenské občianstvo získali späť ľudia s českým občianstvom (432), britským (236), nemeckým (205), americkým (123), austrálskym (98), švajčiarskym (61), kanadským (43), maďarským (19), talianskym (16), švédskym a luxemburským (po 11), nórskym (9), dánskym (8), holandským a írskym (po 6), francúzskym (5), rakúskym a belgickým (po 3), bulharským a izraelským (po 2), afganským, fínskym, poľským a srbským (po 1).



Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas pre zákon o štátnom občianstve, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu MV o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov.



MV upozornilo, že táto výnimka sa od apríla 2022 využíva oveľa menej. Platí totiž výnimka pre bývalých slovenských občanov, ktorí žiadajú o "vrátenie" slovenského občianstva a zdokladujú podmienku päťročného pobytu v cudzine pred udelením cudzieho štátneho občianstva v čase od 17. júla 2010 do 31. marca 2022. Rezort vnútra eviduje na základe tejto výnimky aktuálne 268 žiadostí o udelenie štátneho občianstva SR, občianstvo už udelil 170 osobám a 46 listín sa doručuje.



MV informuje aj o ďalšej výnimke na na udelenie štátneho občianstva SR, a to po predkoch, ktorá platí taktiež od 1. apríla 2022. O udelenie slovenského občianstva môže žiadať aj osoba, ktorá nebola štátnym občanom SR a jeden z jej rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československým štátnym občanom narodeným na území SR. Žiadateľ musí mať povolený pobyt na území SR ako cudzinec. MV eviduje v tejto veci 363 žiadostí o udelenie občianstva, štátne občianstvo SR už udelilo 56 osobám a 46 listín sa doručuje žiadateľovi.