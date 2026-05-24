< sekcia Slovensko
Rezort vnútra:V tej istej veci by sa referendum malo konať po 2 rokoch
Legislatívny návrh tiež precizuje spôsob hlasovania v miestnom referende a konkretizuje i podobu hlasovacieho lístka.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - V tej istej veci, v ktorej sa už rozhodlo v rámci miestneho referenda, bude možné rozhodovať najskôr po uplynutí 24 mesiacov od jeho vykonania. Vyplýva to z návrhu zmien, ktoré sa týkajú zákona o obecnom zriadení. Legislatívny materiál z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).
„Záujmom je, aby sa vzhľadom na význam miestneho referenda výsledok v krátkej dobe nemenil, aby sa zabezpečila jeho stabilita,“ vysvetlil predkladateľ. „V určenej lehote nemôže byť v rovnakej veci vyhlásené nové miestne referendum a výsledok miestneho referenda nemožno nahradiť ani rozhodnutím obecného zastupiteľstva,“ dodáva s tým, že zmena sa nebude týkať predpisov súvisiacich s miestnym referendom o odvolaní starostu.
Legislatívny návrh tiež precizuje spôsob hlasovania v miestnom referende a konkretizuje i podobu hlasovacieho lístka. „Všetky hlasovacie lístky pre miestne referendum v obci by mali byť rovnaké, nielen čo sa týka obsahu, ale aj formy,“ vysvetľuje MV.
V rámci legislatívneho návrhu, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní a ktorým sa má upraviť nielen zákon o obecnom zriadení, ale i zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), zákon o majetku VÚC i zákon o majetku obcí, sa takisto mení proces pričleňovania tzv. nefunkčnej obce, precizujú sa pravidlá pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev, sprísňujú sa podmienky pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Návrh zákona rozširuje takisto obsah zásad hospodárenia s majetkom VÚC. Zmeny majú platiť od januára 2027.
„Záujmom je, aby sa vzhľadom na význam miestneho referenda výsledok v krátkej dobe nemenil, aby sa zabezpečila jeho stabilita,“ vysvetlil predkladateľ. „V určenej lehote nemôže byť v rovnakej veci vyhlásené nové miestne referendum a výsledok miestneho referenda nemožno nahradiť ani rozhodnutím obecného zastupiteľstva,“ dodáva s tým, že zmena sa nebude týkať predpisov súvisiacich s miestnym referendom o odvolaní starostu.
Legislatívny návrh tiež precizuje spôsob hlasovania v miestnom referende a konkretizuje i podobu hlasovacieho lístka. „Všetky hlasovacie lístky pre miestne referendum v obci by mali byť rovnaké, nielen čo sa týka obsahu, ale aj formy,“ vysvetľuje MV.
V rámci legislatívneho návrhu, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní a ktorým sa má upraviť nielen zákon o obecnom zriadení, ale i zákon o samospráve vyšších územných celkov (VÚC), zákon o majetku VÚC i zákon o majetku obcí, sa takisto mení proces pričleňovania tzv. nefunkčnej obce, precizujú sa pravidlá pri označovaní ulíc a verejných priestranstiev, sprísňujú sa podmienky pre prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Návrh zákona rozširuje takisto obsah zásad hospodárenia s majetkom VÚC. Zmeny majú platiť od januára 2027.