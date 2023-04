Rezort vnútra:Verejné obstarávanie na telové kamery zatiaľ nevyhlásili

Bratislava 8. apríla (TASR) - Verejné obstarávanie na telové kamery pre policajtov zatiaľ nevyhlásili. Ministerstvo vnútra (MV) SR tvrdí, že v súčasnosti dolaďuje technickú špecifikáciu na súťažné podklady, aby boli výstupy z kamier bez problémov integrované do jeho informačných systémov. Pre TASR to uviedol tlačový odbor.



"V tejto súvislosti prebehli aj prípravné trhové konzultácie, na základe ktorých sme získali údaje potrebné pre nastavenie požiadaviek a podmienok verejného obstarávania tak, aby sa na ňom mohli zúčastniť všetci potenciálni dodávatelia," doplnil rezort.



Pracovný tím absolvoval aj stretnutie so subjektmi, ktoré už systém odevných kamier používajú s cieľom získať informácie o pozitívach a negatívach nimi nasadeného technologického riešenia. "Všetky tieto informácie zúročíme pri technickej špecifikácii požiadaviek," deklaroval rezort.



Ministerstvo plánuje nakúpiť 192 telových kamier. V januári rezort uviedol, že policajti by mohli novú techniku dostať ešte tento rok. Kamery má používať najmä poriadková a dopravná polícia, ako aj útvary hraničnej a cudzineckej polície. Zaznamenávať budú činnosť polície pri kontakte s verejnosťou, najmä pri využívaní policajných oprávnení počas služobných zákrokov. Polícia od nasadenia kamier očakáva, že prispeje k prehĺbeniu dôvery verejnosti.



Na zavedenie telových kamier vyzývala ministerstvo vnútra ešte bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová aj jej nástupkyňa Mária Patakyová. Dôvodom boli viaceré policajné pátracie akcie v rómskych osadách, ako napríklad v roku 2013 v osade Budulovská pri Moldave nad Bodvou či v roku 2015 v obci Vrbnica v Michalovskom okrese.



Súťaž na kamerové systémy pripravovanú predošlým vedením Úrad pre verejné obstarávanie zrušil pre vážne deficity v transparentnosti a hospodárnosti. Súčasné vedenie rezortu spustilo prípravné trhové konzultácie na nákup telových kamier ešte v decembri 2021.