Rezort vnútra:Zoznamy odstúpených kandidátov budú na viditeľnom mieste

Bratislava 15. septembra (TASR) - Zoznamy kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry v parlamentných voľbách alebo boli odvolaní, budú visieť vo volebných miestnostiach na viditeľnom mieste. Okrem toho budú zoznamy visieť aj za zástenou, tzv. plentou. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Voliči si tak budú môcť priamo za plentou skontrolovať, či správne upravili hlasovací lístok.



Kandidáti sa môžu svojej kandidatúry vzdať alebo ich môže strana odvolať najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 28. septembra. Aj strana alebo koalícia môže do 28. septembra vziať späť celú kandidátnu listinu.



Údaje o vypadnutých kandidátoch zostávajú na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na ne neprihliada. Kandidátne listiny predložilo 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Z boja o kreslo v parlamente vypadlo už takmer 70 kandidátov.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom.