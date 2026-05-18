Rezort: Začína sa Medzinárodné cvičenie Strong Lineage 2026
Počas cvičenia si takmer tritisíc vojakov NATO s viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Súčasťou pôsobenia Mnohonárodnej brigády Severoatlantickej aliancie (NATO) na Slovensku je aj začínajúce sa cvičenie Strong Lineage 2026. V nasledujúcich týždňoch sa uskutoční vo výcvikových priestoroch Lešť a Kamenica nad Cirochou. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič.
Spresnil, že v tejto súvislosti upozorňujú verejnosť na zvýšený pohyb vojenskej techniky v sprievode vojenskej polície po slovenských cestách. „Zároveň žiadame o dodržiavanie pokynov pri stretnutí s vojenskou kolónou, najmä z dôvodu vlastnej bezpečnosti,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, počas cvičenia si takmer tritisíc vojakov NATO s viac ako 400 kusmi techniky preverí svoje nasunutie z domovských posádok v Španielsku a Českej republike. Podľa neho si preveria aj schopnosť vzájomne spolupracovať pri plnení úloh obrany územia členských štátov Aliancie.
