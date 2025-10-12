Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort zahraničia: Blanár v nedeľu do Francúzska neodcestuje

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Dôvodom odkladu sú neodkladné povinnosti francúzskeho ministra pre Európu a zahraničné veci Jeana-Noëla Barrota.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Termín návštevy Francúzska ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SD) sa mení. V túto nedeľu a pondelok (13. 10.), ako to bolo plánované, sa neuskutoční. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Dôvodom odkladu sú neodkladné povinnosti francúzskeho ministra pre Európu a zahraničné veci Jeana-Noëla Barrota. Rezort avizoval, že o novom termíne cesty bude informovať.
