Rezort zahraničia bude ruskému veľvyslancovi tlmočiť protest so Smerom

Bratislava 29. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR bude v utorok (30. 8.) tlmočiť ruskému veľvyslancovi na Slovensku Igorovi Bratčikovi protest za to, že verejne podporil stranu Smer-SD. Na sociálnej sieti o tom informuje šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS). Odsúdil zároveň rozhodnutie opozičnej strany pozvať ruského veľvyslanca na podujatie pri príležitosti 78. výročia SNP, ktoré Smer-SD zorganizoval v pondelok vo Zvolene.



"Ruskému veľvyslancovi bude zajtra tlmočený protest za to, že verejne podporil stranu, ktorá otvorene spolupracuje s extrémistami, ktorí sa otvorene prihlásili k slovenskému štátu, nikdy sa nedištancovali od holokaustu a na oslavy SNP vyvesili čierne vlajky. Toto konanie ruského diplomata je absolútne proti základným zásadám nezasahovania zahraničného diplomata do vnútornej politiky na Slovensku," zdôraznil Korčok.



Voči pozvaniu ruského veľvyslanca na "politický míting pod rúškom SNP" odsúdil, skritizoval tiež aplaudovanie jeho vystúpeniu. Poukázal na to, že práve Rusko je krajinou, ktorá vedie vojnu na Ukrajine. "Je nehorázne, že smeráci sa ako jeden muž postavili za oficiálneho predstaviteľa štátu, ktorý vedie brutálnu vojnu proti nášmu susedovi a pošliapali tak aj pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu a bojovali na správnej strane v SNP," odkázal Korčok.



Čestným hosťom osláv SNP vo Zvolene, ktoré usporiadal Smer-SD, bol aj ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov. Ako rečník vystúpil tiež zástupca bieloruskej ambasády. Líder Smeru Robert Fico ich prítomnosť odôvodnil tým, že pozývali zástupcov krajín bývalého ZSSR, ale aj krajín, ktoré SNP podporovali. Okrem spomínaných dvoch sa údajne ostatní za neúčasť ospravedlnili.



Pozvanie ruského veľvyslanca skritizovala aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Smer-SD tým podľa nej zneuctil pamiatku hrdinov SNP. "Pozvať na oslavy SNP zástupcu Ruska, ktoré zabíja nevinných a ničí slobodu, je hanbou," skonštatovala na sociálnej sieti.