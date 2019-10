Rezort zahraničia: Chartu OSN pomáhal tvoriť aj Slovák Ján Papánek

Bratislava 24. októbra (TASR) - Zásluhu na tvorbe Charty Organizácie spojených národov (OSN), ktorá vstúpila do platnosti presne pred 74 rokmi, má aj Slovensko. Slovenský diplomat Ján Papánek patril do 14-členného tímu, ktorý formuloval záverečný text dokumentu. V rovnaký deň, 24. októbra 1945, zároveň vznikla OSN. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Hlavným cieľom OSN je ochrana medzinárodného mieru a bezpečnosti, predchádzanie konfliktom, zabezpečenie prosperity a udržateľného rozvoja a ochrana ľudských práv. Tieto atribúty podľa MZVaEZ nie sú v dnešnom svete samozrejmosťou a podpora OSN ako základného piliera medzinárodných vzťahov a spolupráce je urgentnejšia ako kedykoľvek predtým. "Pretrvávajúca chudoba, nerovnomerné rozdelenie zdrojov, klimatická zmena či porušovanie ľudských práv vedú k bezprecedentnej miere núteného vysídľovania, k napätiam a konfliktom po celom svete," vymenúva MZVaEZ. Podľa ministerstva sú preto stále aktuálne slová bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda o tom, že OSN nebola vytvorená, aby vyniesla ľudstvo do neba, ale aby ho uchránila od pekla.



"Pre Slovensko, ako malú krajinu, je OSN dôležitou platformou na presadzovanie národných aj spoločných európskych hodnôt," uviedlo MZVaEZ. Výročie OSN považujú predstavitelia ministerstva za príležitosť na pripomenutie si úlohy multilateralizmu a zvýšenie dôvery organizácie medzi krajinami a ich občanmi. "Ak chceme riešiť globálne výzvy, potrebujeme posilniť dialóg. Podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti musí zostať globálnou prioritou," doplnili.



Slovenská republika podľa MZVaEZ cíti záväzok podporovať efektívny multilateralizmus a hodnoty OSN, ktoré sú založené na dodržiavaní medzinárodných pravidiel a noriem. Je pripravená zasadzovať sa o účinnú implementáciu reforiem týkajúcich sa fungovania organizácie tak, aby mohla aj naďalej zohrávať úlohu silného a účinného piliera multilaterálneho systému.