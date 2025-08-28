< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia: Deň slovenskej diplomacie je oslavou suverenity
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Vznik samostatného rezortu diplomacie treba vnímať aj ako prirodzený prejav snahy o suverenitu, ktorá neskôr vyústila do samostatnej štátnosti. Pri príležitosti štvrtkového Dňa slovenskej diplomacie to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
„Naša vlasť – napriek všetkým takpovediac ‚detským chorobám‘, ktorými si Slovenská republika prešla – je dnes rešpektovaným štátom na celom svete. Prostredníctvom našich diplomatov navyše zohrala významnú úlohu v rámci multilateralizmu aj na najvyššej úrovni Organizácie Spojených národov,“ uviedol minister a zdôraznil, že činnosť slovenskej diplomacie je odrazom fungovania demokratického systému na Slovensku.
Poďakoval všetkým diplomatom, odborníkom, administratívnym i technicko-hospodárskym pracovníkom, ktorí počas 35 rokov reprezentovali alebo dodnes každodenne reprezentujú a pracujú pre Slovensko s profesionalitou, nasadením a hrdosťou. „Všetkým bez ohľadu na politický názor patrí poďakovanie za profesionalitu a presvedčenie, že tak, ako sme si želali pri vzniku Slovenskej republiky, tak budeme naďalej obhajovať v prvom rade národno-štátne záujmy Slovenska a dôsledne prispievať k návratu k základným pilierom diplomacie, a to je predovšetkým návrat svetového spoločenstva k dodržiavaniu medzinárodného práva, vzájomnému rešpektu, dialógu a porozumeniu,“ povedal šéf rezortu.
Zároveň dodal, že si želá, aby slovenská diplomacia aktívne vytvárala partnerstvá a budovala priateľské a rešpektujúce vzťahy s krajinami, ktoré majú o to záujem, zároveň aby bola naďalej aktívna v rámci multilateralizmu a tým obhajovala národno-štátne záujmy, a teda aj záujmy všetkých občanov Slovenskej republiky.
