Rezort zahraničia: Do Litvy smeruje ďalšia humanitárna pomoc

Bratislava 13. augusta (TASR) - Slovensko vypravilo z Logistickej základne pre krízové situácie Ministerstva vnútra (MV) SR v Bratislave ďalšiu materiálnu humanitárnu pomoc pre Litvu. Pomoc je určená na zvládnutie nárastu ilegálnej migrácie na hranici s Bieloruskom. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



O materiálnu podporu požiadala Litva oficiálne prostredníctvom Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie EÚ. Humanitárny materiál s objemom približne štyri tony a v hodnote vyše 38.000 eur tvoria spacie vaky, skladacie postele s matracom, skladacie stoličky a stoly, osvetľovacie súpravy, karimatky a stany. Materiál bol vyčlenený zo skladov MV SR.



"Materiálna humanitárna pomoc je prejavom solidarity Slovenskej republiky s Litvou a bude použitá na zabezpečenie migračných táborov v Litve, kde utečenci aktuálne čakajú na rozhodnutie o žiadosti o azyl, respektíve na svoj návrat do krajiny pôvodu," vysvetlil komunikačný odbor.



Tento mesiac ide v poradí už o druhú humanitárnu zásielku Slovenska pre Litvu. Tá prvá dorazila do Litvy 2. augusta. Celková humanitárna pomoc pre Litvu tak predstavuje približne 123.000 eur.



Kamión s pomocou odišiel v piatok. Do Litvy by mal prísť v pondelok 16. augusta v skorých ranných hodinách.