Rezort zahraničia eviduje troch Slovákov na území Afganistanu

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) eviduje na území Afganistanu troch slovenských občanov. Pre TASR to v piatok potvrdil hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga.



"V jednom prípade ide o osobu pracujúcu pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc, ktorej sme už uplynulý týždeň odporučili okamžitý odchod z krajiny, a v ďalšom prípade ide o dve občianky, ktoré sa už dávnejšie do Afganistanu vydali a o pomoc nežiadali," spresnil Tomaga.



Ako doplnil, minister Ivan Korčok si "plne uvedomuje v akej kritickej situácii sa ocitá Afganistan a medzinárodné spoločenstvo, s ktorým sme sa aj my angažovali v tejto krajine".



"Preto šéf slovenskej diplomacie, na základe súhlasu premiéra a koaličných partnerov, bude našim partnerom tlmočiť pripravenosť SR pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali so Slovenskom, ako aj s EÚ a NATO a sú dnes v ohrození života," dodal Tomaga.



Zároveň potvrdil, že ministerstvo je v kontakte s partnermi a spojencami v EÚ a NATO a prebiehajú intenzívne konzultácie, ktorých cieľom je doladiť praktické detaily tak, aby sa Slovensko zachovalo ako zodpovedný partner.



Zahraniční vojaci začali z Afganistanu odchádzať v máji tohto roka a úplne stiahnuť by sa mali na budúci mesiac. Islamistické hnutie Taliban, ktoré bojuje za opätovné zavedenie islamského práva šaría v Afganistane po odsune jednotiek NATO z krajiny, zintenzívnilo svoje ozbrojené ťaženie proti vládnym silám. Za uplynulý týždeň Taliban dobyl už takmer dve desiatky provinčných metropol v krajine vrátane druhého a tretieho najväčšieho mesta Afganistanu - Kandaháru a Herátu.