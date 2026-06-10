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Rezort zahraničia: Keňa považuje Slovensko za dôveryhodného partnera
Blanár v rámci multilaterálnej úrovne partnerstva ocenil podporu Kene na nestále členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.
Autor TASR
Nairobi 9. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok v Keni rokoval s tamojším viceprezidentom Kithurem Kindikim a s predsedom Národného zhromaždenia Mosesom Masikom Wetangulom. Keňa podľa jeho slov považuje Slovensko za dôveryhodného partnera, s ktorým má záujem rozšíriť vzájomné vzťahy aj na ekonomickej úrovni. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Keňu vnímame ako vstupnú bránu do východnej Afriky, ktorá je pre nás otvorená od vzniku samostatnej Slovenskej republiky vďaka zriadeniu zastupiteľského úradu už v roku 1993. Postupne sme rozvíjali naše aktivity postavené predovšetkým na rozvojovej pomoci, ktorá je tu v súčasnosti všeobecne veľmi dobre vnímaná a predstavuje pevný základ na ďalšie rozširovanie spolupráce,“ uviedol minister.
Šéf slovenskej diplomacie rokoval s partnermi o potenciáli na posilnenie vzťahov v ekonomickej oblasti a vytvorení spoločnej obchodnej komisie, ktorá by systematicky identifikovala nové príležitosti pre obchod a investície. „Máme záujem vytvoriť spoločnú obchodnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať tým, čo by sme mohli vzájomne rozvinúť a kde máme najväčšie príležitosti,“ povedal Blanár.
Viceprezident Kindiki podľa slovenského ministra vyjadril vďaku Slovensku za významné projekty, ktoré SR v Keni zrealizovala. „Je to dôkaz toho, že sme tu prítomní, že nás je vidieť a že je to dobrý čas na to, aby sme našu spoluprácu rozvinuli na vyššiu úroveň aj z hľadiska ekonomického,“ konštatoval.
Blanár v rámci multilaterálnej úrovne partnerstva ocenil podporu Kene na nestále členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029. Podľa jeho slov ide o ďalšie potvrdenie kvalitných vzťahov a zároveň, že Slovensko a Keňa zdieľajú rovnaké hodnoty založené na posilňovaní mierového dialógu a dodržiavania medzinárodného práva.
Na stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia hovoril Blanár o parlamentných kontaktoch a výmene skúseností z legislatívnej práce. Upozornil na dôležitosť kenského parlamentu, ktorého právomoci sa v posledných rokoch výrazne posilnili.
Šéf slovenskej diplomacie uskutočňuje v dňoch 8. až 12. júna pracovnú cestu do Kene a Tanzánie, zameranú na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenskej republiky vo východnej Afrike.
Program jeho pracovnej cesty pokračuje podporou organizácie RefuSHE Kenya venujúcej sa vzdelávaniu a rozvoju digitálnych zručností mladých utečeniek a zraniteľných dievčat, ako aj školy sv. Filipa Neri v Joske, ktorá patrí medzi najúspešnejšie projekty SlovakAid v Afrike.
Po ukončení aktuálneho programu v hlavnom meste Kene Nairobi sa minister Blanár presunie do Tanzánie, kde absolvuje rokovanie s ministrom zahraničných vecí a východoafrickej spolupráce Mahmoudom Thabit Kombom, slávnostne otvorí Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dar es Salaame, zúčastní sa na Slovensko-tanzánskom obchodnom fóre a stretne sa s predstaviteľmi Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), uzavrel komunikačný odbor MZVEZ.
„Keňu vnímame ako vstupnú bránu do východnej Afriky, ktorá je pre nás otvorená od vzniku samostatnej Slovenskej republiky vďaka zriadeniu zastupiteľského úradu už v roku 1993. Postupne sme rozvíjali naše aktivity postavené predovšetkým na rozvojovej pomoci, ktorá je tu v súčasnosti všeobecne veľmi dobre vnímaná a predstavuje pevný základ na ďalšie rozširovanie spolupráce,“ uviedol minister.
Šéf slovenskej diplomacie rokoval s partnermi o potenciáli na posilnenie vzťahov v ekonomickej oblasti a vytvorení spoločnej obchodnej komisie, ktorá by systematicky identifikovala nové príležitosti pre obchod a investície. „Máme záujem vytvoriť spoločnú obchodnú komisiu, ktorá sa bude zaoberať tým, čo by sme mohli vzájomne rozvinúť a kde máme najväčšie príležitosti,“ povedal Blanár.
Viceprezident Kindiki podľa slovenského ministra vyjadril vďaku Slovensku za významné projekty, ktoré SR v Keni zrealizovala. „Je to dôkaz toho, že sme tu prítomní, že nás je vidieť a že je to dobrý čas na to, aby sme našu spoluprácu rozvinuli na vyššiu úroveň aj z hľadiska ekonomického,“ konštatoval.
Blanár v rámci multilaterálnej úrovne partnerstva ocenil podporu Kene na nestále členstvo SR v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029. Podľa jeho slov ide o ďalšie potvrdenie kvalitných vzťahov a zároveň, že Slovensko a Keňa zdieľajú rovnaké hodnoty založené na posilňovaní mierového dialógu a dodržiavania medzinárodného práva.
Na stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia hovoril Blanár o parlamentných kontaktoch a výmene skúseností z legislatívnej práce. Upozornil na dôležitosť kenského parlamentu, ktorého právomoci sa v posledných rokoch výrazne posilnili.
Šéf slovenskej diplomacie uskutočňuje v dňoch 8. až 12. júna pracovnú cestu do Kene a Tanzánie, zameranú na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenskej republiky vo východnej Afrike.
Program jeho pracovnej cesty pokračuje podporou organizácie RefuSHE Kenya venujúcej sa vzdelávaniu a rozvoju digitálnych zručností mladých utečeniek a zraniteľných dievčat, ako aj školy sv. Filipa Neri v Joske, ktorá patrí medzi najúspešnejšie projekty SlovakAid v Afrike.
Po ukončení aktuálneho programu v hlavnom meste Kene Nairobi sa minister Blanár presunie do Tanzánie, kde absolvuje rokovanie s ministrom zahraničných vecí a východoafrickej spolupráce Mahmoudom Thabit Kombom, slávnostne otvorí Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dar es Salaame, zúčastní sa na Slovensko-tanzánskom obchodnom fóre a stretne sa s predstaviteľmi Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), uzavrel komunikačný odbor MZVEZ.