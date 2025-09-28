Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
Rezort zahraničia: Marek Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Plánované sú rokovania so zástupcami americkej Rady pre národnú bezpečnosť, rezortov financií a zahraničných vecí, ako i Kongresu.

Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok odcestoval do Washingtonu D. C., kde začiatkom budúceho týždňa (29. a 30. 9.) absolvuje bilaterálne konzultácie. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Hlavným cieľom pracovnej cesty je prehĺbenie bilaterálnych vzťahov Slovenska a USA s osobitným dôrazom na oblasť bezpečnosti a energetiky. Plánované sú rokovania so zástupcami americkej Rady pre národnú bezpečnosť, rezortov financií a zahraničných vecí, ako i Kongresu.
