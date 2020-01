Rezort zahraničia: V havarovanom lietadle by nemali byť Slováci

Prečítajte si aj: MINÚTY HRÔZY: Haváriu lietadla so 177 ľuďmi na palube nikto neprežil

Bratislava 8. januára (TASR) - Medzi obeťami stredajšej havárie ukrajinského lietadla Boeing 737 v Iráne by nemali byť občania Slovenskej republiky. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.povedal pre TASR riaditeľ tlačového odboru MZVaEZ SR Juraj Tomaga. Rezort slovenskej diplomacie je podľa jeho slov v kontakte s príslušnými úradmi.Lietadlo spoločnosti Ukraine International Airlines na linke PS752, smerujúce do Kyjeva, havarovalo v stredu skoro ráno krátko po štarte z letiska v Teheráne. Pri havárii zomreli všetci ľudia na palube. Podľa iránskych zdrojov mohol haváriu spôsobiť požiar jedného z motorov. Ukrajinské veľvyslanectvo v Teheráne vo svojom oznámení na sociálnej sieti Facebook uviedlo, že teroristický útok ako príčinu havárie vylučuje. Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany oznámila, že na palube boeingu sa nachádzalo 168 cestujúcich a deväť členov posádky. Takmer všetky obete stredajšej havárie ukrajinského lietadla boli občanmi iných štátov ako Ukrajiny.