Rezort zahraničia: Minister Blanár v nedeľu odcestuje do Bruselu

Bratislava 22. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v nedeľu do Bruselu na zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Šéfovia diplomacií budú rokovať o vojne na Ukrajine, eskalujúcej situácii na Blízkom východe i o vzťahoch Európy a Číny. K jednotlivým rokovaniam sa pripoja aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha či riaditeľ Spravodajského a situačného centra Európskej únie Daniel Markič. TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Ministri zhodnotia na zasadnutí rady aktuálnu situáciu na Ukrajine a vývoj rokovaní o prímerí. V súvislosti s otázkou 18. sankčného balíka voči Rusku vláda SR postupuje rovnako ako v prípade predchádzajúcich návrhov, keď ostáva prioritou posudzovanie dosahov na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky. Slovensko zároveň informovalo členov a inštitúcie Európskej únie, že skôr, ako bude môcť súhlasiť s 18. balíkom, musí byť jasne zadefinovaný plán REPowerEU a jeho vplyv na našu národnú a regionálnu energetickú bezpečnosť spolu s konkurencieschopnosťou celej Únie. Navyše, dramatická eskalácia na Blízkom východe môže byť v tejto súvislosti ďalším faktorom,“ uviedol rezort.



V diskusii o blízkom východe nadviažu európski ministri zahraničia na videokonferenciu venovanú vojenskej eskalácii medzi Izraelom a Iránom. „Minister Juraj Blanár bude v Bruseli informovať partnerov aj o jednej z najväčších a logisticky najnáročnejších evakuačných operácií Slovenska, počas ktorej SR evakuovala z Blízkeho východu do bezpečia na cyperskú Larnaku a do Bratislavy spolu 224 osôb vrátane občanov SR a občanov ďalších 24 krajín,“ avizovalo ministerstvo.



Minister sa okrem toho stretne v rámci pracovného programu aj s českým ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským a rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beatou Meinl-Reisingerovou. Prerokuje s nimi spoluprácu v regionálnom zoskupení Slavkovský formát. Prediskutujú plány na prebratie predsedníctva formátom od Česka, stať by sa tak malo 1. júla.