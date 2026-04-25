Rezort zahraničia: Minister J. Blanár odcestuje do juhovýchodnej Ázie
Cieľom cesty je posilniť vzájomné vzťahy s partnermi v regióne juhovýchodnej Ázie a prehĺbiť diplomatické styky v rámci združenia ASEAN.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje v dňoch 26. až 29. apríla pracovnú cestu do Brunejsko-darussalamského štátu a Malajzie. Zúčastní sa na ministerskom zasadnutí Európskej únie a Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), absolvuje bilaterálne rokovania s partnermi a zároveň otvorí nový zastupiteľský úrad SR. TASR o tom informovali z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ).
Cieľom cesty je posilniť vzájomné vzťahy s partnermi v regióne juhovýchodnej Ázie a prehĺbiť diplomatické styky v rámci združenia ASEAN. Zároveň rozšíriť podporu pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov, uviedli z rezortu.
„Indopacifik patrí medzi najdynamickejšie a strategicky najvýznamnejšie časti sveta. Slovensko preto systematicky posilňuje svoju angažovanosť v tomto regióne, rozvíja partnerstvá a prehlbuje politickú aj ekonomickú spoluprácu,“ podotkol Blanár. Pripomenul, že zameranie na Indopacifik patrí medzi kľúčové piliere slovenskej zahraničnej politiky.
V rámci pracovného programu v Bruneji sa šéf slovenskej diplomacie zúčastní na 25. ministerskom zasadnutí EÚ - ASEAN. Z rezortu priblížili, že diskusia ministrov sa zameria na aktuálne globálne a regionálne výzvy vrátane bezpečnosti, digitálnej transformácie či klimatickej agendy. Doplnili, že rokovanie má súčasne strategický význam pre samotnú Slovenskú republiku, ktorá v decembri 2025 iniciovala formalizovanie partnerstva so združením ASEAN prostredníctvom pristúpenia k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC).
V Bruneji absolvuje bilaterálne rokovania s partnermi z regiónu. Stretnutia budú podľa rezortu kľúčové pre posilnenie politického dialógu so štátmi juhovýchodnej Ázie a rozvoj obchodnej výmeny.
V Malajzii minister absolvuje bilaterálne rokovanie so šéfom malajzijskej diplomacie Mohamadom Hasanom, ako aj s predsedom Poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Diskusia sa podľa rezortu zameria na vytvorenie rámca pravidelných konzultácií medzi oboma krajinami s cieľom rozvoja vzájomného dialógu a ekonomického partnerstva.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň slávnostne otvorí Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kuala Lumpure ako významný krok obnovenia diplomatickej prítomnosti Slovenska a podpory slovenských podnikateľských aktivít v juhovýchodnej Ázii. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy unikátnych islamských rukopisov zo zbierky Safveta-bega Bašagiča, ktorou Slovensko predstaví svoj príspevok k ochrane kultúrneho dedičstva.
