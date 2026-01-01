Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort zahraničia monitoruje situáciu po požiari vo Švajčiarsku

Policajti prehliadajú miesto, kde vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation, ktorý si počas osláv Nového roka vyžiadal mŕtvych a zranených, v Crans-Montana vo švajčiarskych Alpách vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR/AP

Rezort diplomacie tvrdí, že štátnu príslušnosť obetí dosiaľ nezverejnili vzhľadom na rozsah tragédie a prebiehajúce vyšetrovanie.

Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti (MZVEZ) SR prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Berne monitoruje situáciu po požiari v lyžiarskom stredisku Crans-Montana vo Švajčiarsku a je v kontakte s miestnymi úradmi. Pri štvrtkovom požiari zahynuli desiatky ľudí a vyše 100 ďalších utrpelo zranenia. MZVEZ SR uviedlo, že medzi obeťami sú aj cudzinci, ale ich štátna príslušnosť nebola doteraz zverejnená. TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.

Rezort diplomacie tvrdí, že štátnu príslušnosť obetí dosiaľ nezverejnili vzhľadom na rozsah tragédie a prebiehajúce vyšetrovanie. Na mieste tragédie je tím forenzných špecialistov. „Po potvrdení štátnej príslušnosti obetí a zranených budú švajčiarske úrady informovať veľvyslanectvá dotknutých krajín prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie,“ uviedol.

MZVEZ SR situáciu podrobne monitoruje prostredníctvom slovenského veľvyslanectva v Berne a je v kontakte s miestnymi úradmi. V prípade potreby je pripravené poskytnúť potrebnú pomoc občanom SR.

Občanom SR, ktorí sa ocitli na mieste tragédie, odporúčame riadiť sa pokynmi záchranných a bezpečnostných zložiek,“ uviedlo. Dodalo, že v prípade potreby môžu slovenskí občania kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum rezortu diplomacie na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Linka je určená pre občanov SR, ktorí sú v ohrození a ocitli sa v krízovej situácii, dodalo ministerstvo.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na sieti X vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým obetí tejto tragédie. „V týchto ťažkých chvíľach zostávame v myšlienkach so švajčiarskym ľudom a vyjadrujeme mu našu solidaritu,“ napísal Blanár.

Šéf polície vo švajčiarskom kantóne Valais Frédéric Gisler vo štvrtok potvrdil, že pri požiari v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana zahynulo okolo 40 ľudí a viac ako 115 je zranených. Medzi obeťami sú osoby viacerých národností. Ich identifikácia si podľa šéfa kantónu Mathiasa Reynarda vyžiada čas. Nešťastie sa stalo v bare Le Constellation počas osláv príchodu nového roka. Pôvod požiaru nie je známy a polícia vedie vyšetrovanie. Úrady však neveria, že požiar spôsobil „útok“. Orgány zatiaľ nikoho nezadržali ani neevidujú žiadnych podozrivých.
