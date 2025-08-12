< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia na rokovaní ministrov potvrdil mierové stanovisko SR
Štátny tajomník v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine potvrdil dlhodobé pozície SR v súvislosti s nevyhnutnou potrebou rešpektovať medzinárodné právo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenská diplomacia potvrdila svoje mierové stanovisko na pondelkovom (11. 8.) mimoriadnom rokovaní ministrov a štátnych tajomníkov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Slovenskú republiku na neformálnej videokonferencii zastupoval z poverenia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára (Smer-SD) štátny tajomník Rastislav Chovanec. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci zvolala vysoká predstaviteľka Únie Kaja Kallasová v súvislosti s vývojom vojnového konfliktu na Ukrajine, očakávaným piatkovým (15. 8.) samitom lídrov Ruska a Spojených štátov amerických, ako aj aktuálnym rozhodnutím izraelského bezpečnostného kabinetu rozšíriť vojenskú operáciu v pásme Gazy.
Štátny tajomník v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine potvrdil dlhodobé pozície SR v súvislosti s nevyhnutnou potrebou rešpektovať medzinárodné právo, ktoré musí byť základom každého mierového riešenia a ktorého zásady vláda SR principiálne presadzuje. „Budúca mierová dohoda musí rešpektovať kľúčové princípy medzinárodného práva, Chartu Organizácie Spojených národov, ako aj Helsinský záverečný akt. V tomto kontexte je zmena hraníc silou pre nás neprijateľná, keďže takéto konanie je v priamom rozpore s princípmi, na ktorých stojí medzinárodné spoločenstvo,“ vyhlásil. Rezort diplomacie verí, že pripravovaný samit na Aljaške prispeje k pozitívnemu vývoju konfliktu.
Rokovanie sa venovalo ďalej vývoju na Blízkom východe. V tejto súvislosti Chovanec zdôraznil, že akékoľvek rozsiahle presuny civilného obyvateľstva či vojenské operácie v husto obývaných oblastiach by mohli viesť k ďalšiemu zhoršeniu už aj tak kritickej situácie. „Ochrana civilného obyvateľstva je základnou povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného humanitárneho práva. Slovenská republika preto opakovane vyzýva na neobmedzený a bezpečný prístup humanitárnej pomoci ku všetkým obyvateľom Gazy bez akýchkoľvek politických alebo vojenských podmienok,“ povedal s tým, že civilisti nesmú byť rukojemníkmi ozbrojeného konfliktu. Podotkol, že je potrebné upozorniť tiež na konanie Izraela. Štátny tajomník súčasne informoval, že Slovensko v reakcii na prehlbujúcu sa humanitárnu krízu posilnilo svoju politickú a humanitárnu podporu ľuďom v núdzi.
Rezort pripomenul, že Slovensko konzistentne podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu ako realistický základ pre spravodlivé, trvalé a udržateľné riešenie v súlade s medzinárodným právom a relevantnými rezolúciami OSN.
Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci zvolala vysoká predstaviteľka Únie Kaja Kallasová v súvislosti s vývojom vojnového konfliktu na Ukrajine, očakávaným piatkovým (15. 8.) samitom lídrov Ruska a Spojených štátov amerických, ako aj aktuálnym rozhodnutím izraelského bezpečnostného kabinetu rozšíriť vojenskú operáciu v pásme Gazy.
Štátny tajomník v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine potvrdil dlhodobé pozície SR v súvislosti s nevyhnutnou potrebou rešpektovať medzinárodné právo, ktoré musí byť základom každého mierového riešenia a ktorého zásady vláda SR principiálne presadzuje. „Budúca mierová dohoda musí rešpektovať kľúčové princípy medzinárodného práva, Chartu Organizácie Spojených národov, ako aj Helsinský záverečný akt. V tomto kontexte je zmena hraníc silou pre nás neprijateľná, keďže takéto konanie je v priamom rozpore s princípmi, na ktorých stojí medzinárodné spoločenstvo,“ vyhlásil. Rezort diplomacie verí, že pripravovaný samit na Aljaške prispeje k pozitívnemu vývoju konfliktu.
Rokovanie sa venovalo ďalej vývoju na Blízkom východe. V tejto súvislosti Chovanec zdôraznil, že akékoľvek rozsiahle presuny civilného obyvateľstva či vojenské operácie v husto obývaných oblastiach by mohli viesť k ďalšiemu zhoršeniu už aj tak kritickej situácie. „Ochrana civilného obyvateľstva je základnou povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného humanitárneho práva. Slovenská republika preto opakovane vyzýva na neobmedzený a bezpečný prístup humanitárnej pomoci ku všetkým obyvateľom Gazy bez akýchkoľvek politických alebo vojenských podmienok,“ povedal s tým, že civilisti nesmú byť rukojemníkmi ozbrojeného konfliktu. Podotkol, že je potrebné upozorniť tiež na konanie Izraela. Štátny tajomník súčasne informoval, že Slovensko v reakcii na prehlbujúcu sa humanitárnu krízu posilnilo svoju politickú a humanitárnu podporu ľuďom v núdzi.
Rezort pripomenul, že Slovensko konzistentne podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu ako realistický základ pre spravodlivé, trvalé a udržateľné riešenie v súlade s medzinárodným právom a relevantnými rezolúciami OSN.