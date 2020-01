Rezort zahraničia neodporúča Slovákom cestovať do Saudskej Arábie

Bratislava 22. januára (TASR) – V súvislosti s eskaláciou udalostí na Blízkom východe, ako aj v kontexte pretrvávajúceho konfliktu v susedných krajinách Jemene a Iraku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR neodporúča Slovákom cestovať do Saudskej Arábie. MZVaEZ SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.



V prípade vycestovania do blízkovýchodného regiónu ministerstvo upozorňuje na potrebu venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti, dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a úradov a vyhýbať sa hromadným zhromaždeniam, zvlášť mimo veľkých miest a v púštnych oblastiach.



"V Saudskej Arábii naďalej pretrváva riziko teroristického útoku, ktorého cieľom môžu byť aj cudzinci. V kontexte súčasnej situácie ministerstvo vyzýva občanov, aby sa vyhýbali pobytom v pohraničnom pásme medzi Saudskou Arábiou a Jemenom. Na severnej hranici s Irakom platí zákaz vstupu do 20-kilometrového pásma pri hranici s výnimkou oficiálnych hraničných prechodov. Porušenie zákazu sa trestá odňatím slobody na dobu 30 mesiacov a pokutou vo výške 25.000 rialov (približne 5800 eur)," uviedlo ministerstvo.



MZVaEZ SR ďalej upozorňuje, že saudské bezpečnostné zložky bežne vykonávajú bezpečnostné prehliadky na letiskách, dôležitých komunikáciách, v blízkosti vojenských objektov a objektov infraštruktúry. V prípade prehliadky je potrebné riadiť sa pokynmi kontrolujúcich bezpečnostných zložiek.



Slovenská republika nemá v Saudskej Arábii zastúpenie a z toho dôvodu má pre poskytnutie pomoci v prípadoch núdze len obmedzené možnosti. V naliehavých prípadoch môžu slovenskí občania kontaktovať veľvyslanectvo ČR v Rijáde alebo ktorýkoľvek zastupiteľský úrad členskej krajiny Európskej únie. Občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať veľvyslanectvo SR v Káhire alebo stálu diplomatickú službu MZVaEZ SR v Bratislave. Ministerstvo tiež vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Saudskej Arábie vo vlastnom záujme využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie.